Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия супруги

Президент США Дональд Трамп заверил, что его супруга Мелания в порядке, и раскритиковал СМИ за спекуляции в связи с ее отсутствием на публике в течение нескольких недель.

"Фейковые СМИ - нечестные и злобные по отношению к моей жене и нашей прекрасной первой леди Меланье. Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно от ее смерти до подтяжки лица, о том, что она покинула Белый дом (и меня) и уехала в Нью-Йорк или Виргинию. Все это вранье, она в порядке", - написал Трамп в своем Twitter.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well!