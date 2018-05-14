Меланья Трамп перенесла операцию

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Операция мисс Трамп прошла без осложнений

Операция мисс Трамп прошла без осложнений

Пресс-служба Белого дома сообщает о том, что 14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида первая леди США Меланья Трамп перенесла операцию на почках.

Администрация президента сообщает, что спустя несколько дней Меланья Трамп вернется на работу.

"Сегодня утром Первая леди Меланья Трамп перенесла процедуру эмболизации на почках из-за доброкачественных новообразований. Процедура прошла успешно и без осложнений", - сообщили в Белом доме.

Напомним, 15 апреля сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию на кишечнике.

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