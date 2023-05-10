«Сначала должен умереть Путин». Почему для режима в Минске для начала выгоднее смерть российского диктатора, чем Лукашенко — интервью 10 мая, 19:56 NV Премиум Белорусский диктатор Александр Лукашенко (слева) в Москве, 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS)

Павел Свердлов, главный редактор Euroradio, рассказал в интервью Radio NV, что ждет режим в Беларуси в случае смерти диктатора Александра Лукашенко и почему возможность смерти Путина куда более выгодна диктатуре в Минске.

— Я начну с того, что Лукашенко на параде в Москве как-то очень странно выглядел и стал объектом для мемов, шуток и всяких разных предположений, что с его здоровьем и как он себя чувствует. Вы что-то странное заметили в его поведении, в том, как он выглядел и как себя вел на параде в Москве?

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— Конечно, странного там было довольно много. Во-первых, он плохо выглядел, скажем так. Вот это фото, которое стало мемным, где он сидит очень грустный среди военных, держит в руках какую-то коробочку. Просто видно, что плохо человеку, он ощущает себя не в своей тарелке. На этом же фото, если увеличить, на его руке заметен бинт телесного цвета.