«Стареет и физически, и морально». Советник Тихановской прокомментировал слухи о болезни Лукашенко 10 мая, 09:37 Лукашенко на параде в Москве с перевязкой на руке (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Здоровье белорусского диктатора Александра Лукашенко плохое уже не первый год, заявил старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

«Здоровье Лукашенко плохо уже не первый год. Мы видим, что он стареет и физически, и морально, пора его отдать в антиквар», — сказал он в эфире телеканала Киев.

По его словам, чем именно болеет Лукашенко мы не знаем.

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«Все его лечение держится в секрете. Будь то страшный рак или обычный грипп, люди будут думать что это было. Каждое изменение в его здоровье – это государственный секрет», — сказал он.

Слухи об ухудшении здоровья Лукашенко появились 9 мая. В частности, он не выступил с речью на площади Победы по возвращении из Москвы.

Лукашенко уехал с площади сразу после короткой церемонии возложения цветов.

Хотя диктатор и присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении.

Он также не присутствовал на завтраке, который Путин устроил для иностранных "гостей", а на его руке заметили бинт.