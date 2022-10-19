Больше половины консерваторов выступают за отставку Лиз Трасс, треть хотят видеть на ее месте Джонсона — опрос 19 октября, 01:04 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Больше половины членов Консервативной партии Великобритании поддерживают отставку премьер-министра Лиз Трасс, каждый третий хочет видеть на ее посту Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного среди 530 консерваторов 17−18 октября.

Согласно опросу, 55% респондентов считают, что Трасс должна уйти в отставку, 38% — остаться (при этом из тех, кто голосовал за Трасс, 57% хотят, чтобы она осталась, 39% — чтобы ушла).



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32% опрошенных хотят, чтобы пост Трасс занял экс-премьер Борис Джонсон (если бы премьер ушла в отставку в ближайшие недели), 23% — бывший министр финансов и экс-кандидат в премьеры Риши Сунак, 10% — министр обороны Бен Уоллес.



По данным YouGov, перед отставкой Бориса Джонсона опрос показывал, что 59% тори хотят его ухода, 36% — чтобы он сохранил пост.

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Как пишет Financial Times, популярность Трасс падает после объявления пакета мер по снижению налогов, большую часть которого на этой неделе отменили. Премьер уволила канцлера казначейства Кваси Квартенга и назначила на его место Джереми Ханта.

По данным опроса YouGov, который проходил 14−16 октября среди 1724 взрослых британцев, только 10% респондентов положительно относятся к Трасс (по сравнению с 15% в предыдущем опросе 11−12 октября). 80% опрошенных заявили о негативном отношении к Трасс. При этом к Джонсону, согласно этому опросу, положительно относятся 29% британцев, 65% — негативно.

В компании заявили, что, согласно опросу от 17 октября, нынешнее правительство консерваторов не одобряют 77% британцев (одобряют 7%) — «самый высокий показатель за 11 лет мониторинга».

Бывшую министра иностранных дел Лиз Трасс избрали новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности.

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена. Позже премьер принесла извинения за ошибки и заявила, что останется на своей должности.