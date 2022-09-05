Железная леди-2. Чего ждать Великобритании от своего нового премьера Лиз Трасс, и на что может рассчитывать Украина 5 сентября, 14:53 Эксклюзив НВ На фото — Лиз Трасс, новоизбранная глава Консервативной партии и правительства Великобритании (Фото:PA via Reuters)

Во главе правительства Великобритании становится амбициозная выпускница Оксфорда Лиз Трасс, которая обещает снизить налоги и обеспечить поражение Кремля в войне против Украины.

Сегодня Великобритания объявила победителя гонки за кресло лидера Консервативной партии и будущего премьер-министра страны. Им стала 47-летняя глава британского МИД Лиз Трасс, за которую в течение последнего месяца проголосовали 81,3 тыс. однопартийцев-тори, что позволило ей с отрывом в почти 21 тыс. голосов опередить своего соперника — эксканцлера казначейства Риши Сунака.

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Трасс возглавит правительство страны после отставки Бориса Джонсона , который в начале июля объявил, что покидает пост после ряда репутационных проколов и мятежной отставки членов кабинета министров . Планируется, что она будет занимать посты лидера партии и премьер-министра до предстоящих в январе 2025 года очередных выборов.

Британка, которая посвятила политике большую часть своей трудовой жизни, станет третьей женщиной во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Впрочем, времени праздновать у нее будет мало: когда Трасс вернется со встречи с королевой Елизаветой II в шотландской резиденции Балморал, ей предстоит как можно скорее приступить к делам, отмечает французское информационное агентство AFP . Ведь Соединенное Королевство переживает самый глубокий за многие десятилетия кризис стоимости жизни.

Из-за стремительного роста цен на энергоносители на фоне войны в Украине инфляция в стране достигла двузначных показателей. Ссылаясь на социологические опросы, AFP констатирует: миллионы британцев опасаются, что из-за 80% увеличения счетов с октября и последующего подорожания в январе, этой зимой они столкнутся со сложным выбором между питанием и отоплением.

Впрочем, Трасс имеет большие амбиции и рассчитывает на свой немалый опыт в политике. Она более десяти лет работает в парламенте и правительстве и пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Трасс не была фавориткой среди тори-парламентариев, которые своим голосованием определили двух финалистов соревнования за лидерство в партии, отмечает в комментарии НВ Пол Вэбб, профессор политических наук в университете Сассекса. Но то, что она апеллирует к евроскептическому правому крылу, популярному среди партийных низов, привлекает рядовых консерваторов, объясняет исследователь. В частности, им импонируют обещания политика относительно снижения налогов и сокращения бюджетных расходов, а также ее склонность к жесткой линии в отношениях с Евросоюзом.

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