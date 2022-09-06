«Не будет терять ни секунды». Насколько бескомпромиссна премьер Британии Трасс и как Джонсон может вернуться — интервью с Вадимом Пристайко 6 сентября, 19:31 Эксклюзив НВ Лиз Трасс, новоизбранная глава Консервативной партии и правительства Великобритании (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании своей преемнице — Лиз Трасс, новоизбранному лидеру Консервативной партии.

Что это изменит для Украины, почему не стоит списывать Джонсона с политических счетов и способна ли Трасс нажать на ядерную кнопку, если Россия перейдет черту, в эфире Радио НВ рассказал посол в Великобритании Вадим Пристайко.

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— Борис Джонсон ушел со своей должности в том числе и из-за скандалов. Что известно о Лиз Трасс? Не найдут ли в Британии потом снова что-нибудь такое, что не устроит людей? Или она безупречна?

— Каждый политик, прошедший такой значительный путь, как британские политики (очень редко политик появляется ниоткуда и очень редко [случается], когда исчезает в никуда), за ними всегда найдется нечто, чем могут воспользоваться его противники.

К примеру, Лиз Трасс начинала с совсем других политических, либеральных взглядов. Даже в свое время когда-то выступала за отмену монархии. А теперь она должна ехать к тому же монарху и вести с ним разговор о том, какие поручения получит ее новое правительство.

Но вопрос не в том, что было. Вопрос в том, что будет с этой нацией. Цены на проживание, коммунальные услуги, инфляция — это все проблемы, с которыми сейчас столкнется Лиз Трасс.

И вот первые статьи, вышедшие сегодня в британской прессе о том, что Лиз Трасс еще не сказала свою первую речь, но уже опаздывает. То есть тот ком проблем, который остался нерешенным после Бориса Джонсона, теперь перешел ей. И она только начинает, и, к сожалению, начинает с той страницы, которую срочно должна решать. Как найти грандиозные деньги, чтобы компенсировать расходы фактически всем жителям Великобритании; как сделать, чтобы инфляция пошла вниз — все эти вопросы, с которыми она столкнется с первых дней своего пребывания на премьерском посту.

— Все вчера нужно было решить?

— Почти как у нас.

— Борис Джонсон был очень популярен в Украине. Под его руководством Британия одной из первых начала нам оказывать военную помощь, стала обучать наших военных. Джонсон часто приезжал сюда и во время войны. А что должна сделать Лиз Трасс, чтобы к ней была такая симпатия в Украине?

— Честно говоря, при всей нашей укроцентричности, прежде всего, должна сделать что-то, чтобы она была популярна среди британцев. Мы — это выбор Британии, помогать нам или нет. И к нашему великому счастью, Британия сделала этот выбор в пользу Украины.

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