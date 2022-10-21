Латвийская православная церковь обратилась к главе РПЦ Кириллу за предоставлением автокефалии 21 октября, 18:51 Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS /EVGENIA NOVOZHENINA)

Собор Латвийской православной церкви обратился к патриарху РПЦ Кириллу по поводу предоставления церкви автокефалии. Об этом сообщается на сайте церкви в пятницу, 21 октября.

Собор поддержал внесение изменений в устав ЛПЦ и подписал обращение к Кириллу о каноническом решении статуса церкви.



По информации портала bb.lv, делегаты Собора рассказали, что прошение к Кириллу об автокефалии «отправят в ближайшее время». Решение поддержали 160 участников Собора, против выступил один. Как пишет Delfi, обращение к Кириллу необходимо, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался расколом.

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Сейм Латвии 8 сентября в срочном порядке поддержал законопроект о независимости Латвийской православной церкви от московского патриархата. Церковь должна была до 31 октября привести устав всоответствие с новыми нормами закона.

Законопроект инициировал президент Латвии Эгилс Левитс. По словам главы латвийского государства, это позволит восстановить исторический статус ЛПЦ, а разрыв связей с московским патриархатом — важный вопрос для латвийского общества, православных и нацбезопасности.

