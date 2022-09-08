Сейм Латвии поддержал независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата

8 сентября, 20:19
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Патриарх РПЦ Кирилл поддерживает военные преступления России в Украине (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Патриарх РПЦ Кирилл поддерживает военные преступления России в Украине (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Сейм Латвии в четверг, 8 сентября, в срочном порядке поддержал законопроект о независимости Латвийской православной церкви от московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

Глава Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш заявил, что принятие законопроекта «закрепит историческую самостоятельность и независимость ЛПЦ» и не допустит власти РПЦ над латвийской церковью.

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Закон вступит в силу на следующий день после обнародования. Церковь до 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми нормами закона.

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Как сообщает Delfi, законопроект инициировал президент Латвии Эгилс Левитс. Он устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. По словам главы латвийского государства, это позволит восстановить исторический статус ЛПЦ, а разрыв связей с московским патриархом — важный вопрос для латвийского общества, православных и нацбезопасности.

В аннотации к законопроекту сказано, что РПЦ продолжительное время, а особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оправдывает и прославляет российскую агрессию и военные преступления, совершенные Россией на территории Украины, повторяет кремлевскую пропаганду, которая ставит под сомнение государственность и независимость Украины, и высказывает аналогичную позицию в отношении других «приграничных» стран, что угрожает интересам нацбезопасности Латвии.

После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия РПЦ Латвия Агрессия РФ Агрессия Москвы Война России против Украины

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