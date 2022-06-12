«Я четко указал на преступления патриарха Кирилла». Глава ПЦУ Епифаний — о возможности осуждения РПЦ мировым православием 12 июня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Патриарх Русской православной церкви Кирилл поддерживает войну РФ против Украины и убийства людей (Фото:Патриарх Кирилл / Facebook)

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний прокомментировал возможность осуждения Русской православной церкви и патриарха Кирилла мировым православием.

В интервью НВ Епифаний подчеркнул, что известны четко очерченные преступления кремлевского патриарха Кирилла, в частности, благословение на убийство мирных украинцев.

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«Как предстоятель поместной церкви Украины в своем Пасхальном приветствии другим предстоятелям поместных церквей я четко указал на преступления патриарха Кирилла. Его позорное благословение российской армии на убийство невинных украинцев, потому что гибнут мирные жители, убито более 300 украинских детей… Я писал о том, что не может пастырь, на руках которого кровь, держать пастырский жезл и чашу с евхаристией. Недавно в нашей церкви состоялся Архиерейский собор, мы приняли окончательное решение не поминать в диптихе патриарха Кирилла предстоятелем ПЦУ, а также мы обратимся с письмами к руководителям других поместных церквей, по поводу осуждения патриарха Кирилла в связи с этой войной, ибо он благословляет на убийство своей же паствы, потому что в Украине много тех, кто считает его своим пастырем», — сказал Епифаний.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины глава Русской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на войну в Украине. В апреле Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, где расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

В то же время Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины УПЦ московского патриархата присоединяться к ПЦУ. Десятки общин УПЦ МП уже перешли к ПЦУ.

28 мая Украинская православная церковь (московского патриархата) собрала Собор в Киеве по вопросам церковной жизни, возникшим после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Собор УПЦ заявил, что осуждает войну и выражает несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Кроме того, в УПЦ (МП) объявили об изменениях для полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви.



После заявлений о своей «независимости» в УПЦ заявили, что для возобновления диалога с ПЦУ хотят, чтобы представители Православной церкви Украины «прекратили силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Кроме того, от ПЦУ требуют «понять, что их канонический статус фактически неавтокефальный».

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