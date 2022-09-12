«Церковь войны». Еще один важный шаг Латвии 12 сентября, 10:15

Президент Латвии Эгил Левитс прибыл в украинскую столицу на следующий день после того, как парламент Латвии поддержал его инициативу по предоставлению независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ)

Депутаты приняли специальный закон, требующий внести в устав этого религиозного общества поправки, которые обеспечат независимость ЛПЦ от Московского патриархата.

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На первый взгляд это предложение президента Латвии Эгила Левитса и решение парламента выглядят странно. Разве парламент может принимать решение о статусе религиозной общины? Но депутаты специально подчеркивают, что не вмешиваются в церковные дела, не обсуждают вопросы каноничности и автокефалии. Их задача — защитить латвийских православных от влияния Русской православной церкви (РПЦ). И, как подчеркнул президент Латвии, это вопрос национальной безопасности, пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

В пояснительной записке к законопроекту президент Эгил Левитс ссылался на решение московского патриарха Тихона, принятое еще в 1926 году.

Разумеется, это была еще не полноценная автокефалия — Русская церковь была парализована большевистской властью, никакого Собора патриарх созвать не мог. Но он признал самостоятельность Латвийской православной церкви и это было одобрено соответствующим решением правительства Латвии.

То, что начало происходить с этой церковью в Латвии после оккупации страны Советским Союзом в 1940 году, может не восприниматься руководством страны как легитимные решения. И советская власть, и Русская православная церковь руководствовались в своих решениях в отношении Латвии и ее обитателей «правом силы». И это касается как государства, так и религиозных организаций.

Но это — не каноническая, а юридическая независимость

Почему президент Латвии решил инициировать такой сенсационный законопроект, не нужно долго объяснять. Латвийская православная церковь — отнюдь не крупнейшая религиозная община страны. Но православны многие жители латвийской столицы Риги — прежде всего этнические русские, украинцы и белорусы. И они, конечно, ходят в храмы Латвийской православной церкви.

Кроме того, значительное количество православных сосредоточено в одном из самых сложных регионов Латвии — в Латгалии. Многие жители этого региона пользуются в общении латгальским диалектом латышского языка, даже считают его самостоятельным литературным языком. И в отличие от остальной Латвии — преимущественно протестантской — здесь распространено католичество и православие. И вопрос о том, что слышат прихожане Латвийской церкви в регионе, расположенном вблизи белорусской границы, — это действительно вопрос национального будущего. Без преувеличения.

Во время поездок в Латгалию я мог воочию убедиться, как много в регионе людей, смотрящих на реальность глазами даже не телевидения России, а российского священника. И как отличается мировоззрение посещающих Борисо-Глебский собор в Даувгапилсе от мировоззрения тех, кто бывает в знаменитой католической базилике в Аглоне.

Стала ли после решения парламента Латвийская православная церковь автокефальной, канонической, независимой? Конечно же — нет. Вопрос об автокефалии должен решить Константинопольский патриархат после получения соответствующего обращения этой церкви и церкви-матери. То есть Русской православной церкви? И да, и нет.

Еще до второй мировой войны латвийские православные епархии перешли под юрисдикцию Константинополя, причем после оккупации страны поддерживали эту связь в эмиграции. Если Константинопольский патриарх захочет пойти по «украинскому пути», он может признать территорию Латвии своей канонической территорией и выдать томос об автокефалии Латвийской православной церкви так, как он это сделал с Православной церковью Украины (ПЦУ). Без согласия РПЦ. Но для этого, как мы знаем, также необходимо и желание самой церкви, и поддержка государства.

Но пока статус ЛПЦ — если поправки в устав будут одобрены ее духовенством — сравнимы со статусом другой православной общины, УПЦ (Московского патриархата). В своем последнем соборе эта религиозная организация заявила о независимости от Москвы. Но это — не каноническая, а юридическая независимость.

В случае с Латвийской церковью можно сказать, что государство проделало за эту церковь работу, которую УПЦ (МП) выполнила самостоятельно. И в будущем Латвийской церкви придется пройти свой путь к канонической самостоятельности. Пока же благодаря инициативе президента Латвии эта Латвийская православная церковь получила возможность избавиться от политического и пропагандистского влияния «церкви войны» — Московского патриархата.

А это уже много.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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