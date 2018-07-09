Кремль прокомментировал смерть британки от отравления Новичком

В Кремле "сожалеют" в связи со смертью британки, которая отравилась Новичком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "сожалеют" в связи со смертью гражданки Великобритании от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Песков также добавил, что РФ озабочена продолжением подобных случаев, сообщает РБК.

Ранее стало известно 44-летнея Дон Стерджесс умерла в больнице после отравления Новичком.

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что она была "потрясена и шокирована" смертью, которая произошла после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Британская полиция сообщила, что пострадавшая пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом. Правоохранители готовятся к длительному расследованию этого дела. Приоритетной целью полиция ставит определение источника отравления.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося не считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.