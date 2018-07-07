Спас дождь. СМИ сообщили новые подробности по "делу Скрипалей"

Полиция Великобритании выразила уверенность в том, что отравленного в Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию спас дождь, который разбавил и снизил мощность нервно-паралитического вещества Новичок, нанесенного на ручку их двери.

Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в британской полиции сообщило издание The Sun.

“Нам действительно очень повезло. Если бы не дождь, Скрипаль определенно бы умер, и наверное Юлия тоже", — прокомментировал правоохранитель.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

30 июня из дома в Эймсбери, который находится в 15 километрах от Солсбери, госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

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Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина также были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.