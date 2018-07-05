Отравление в Эймсбери произошло при контакте с зараженным предметом

Пострадавшие заболели после контакта с зараженным предметом

Пострадавшая пара в Эймсбери подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом, сообщили в британской полиции.

"После анализов образцов, взятых у пациентов, мы теперь знаем, что они были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.

На данный момент полицейские исследуют площадки, где потерпевшие могли вступить в контакт с веществом.

В полиции допустили связь между отравлением в Эймсбери и инцидентом в Солсбери.

Напомним, что 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.