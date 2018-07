В Британии полиция сообщила о новых случаях отравления в районе Солсбери

Полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

Как рассказали правоохранители, в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Допускается их возможный контакт с "неизвестным веществом".

We've declared a major incident after it is suspected that two people might have been exposed to an unknown substance in Amesbury. Full details here: https://t.co/yaaUqH97Te pic.twitter.com/xryG8Cy7nV