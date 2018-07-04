В Британии полиция сообщила о новых случаях отравления в районе Солсбери

Пострадавшие были доставлены в больницу в Солсбери, их состояние критическое

Полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

Как рассказали правоохранители, в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Допускается их возможный контакт с "неизвестным веществом".

We've declared a major incident after it is suspected that two people might have been exposed to an unknown substance in Amesbury. Full details here: https://t.co/yaaUqH97Te pic.twitter.com/xryG8Cy7nV — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 4 июля 2018 г.

Пострадавшие были доставлены в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии.

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

Места, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности.

Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери, где в марте были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.