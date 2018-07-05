Полиция подтвердила использование Новичка при новом отравлении близ Солсбери

По данным полиции пара в Эймсбери была отравлена тем же веществом, что и Скрипали.

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу подтвердил, что двое человек, которых обнаружили без сознания в городке Эймсбери (15 километров от Солсбери), были отравлены нервно-паралитическим вещество группы Новичок.

По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории министерства обороны Портон-Даун, сообщает Контртеррористическое управление Великобритании.

Басу отметил, что у следствия нет данных, которые указывали на преднамеренный характер преступления.

Также отмечается, что пока неизвестно, как Новичок мог воздействовать на пару. Кроме того, нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что пострадавшие посещали места, которые подверглись дезактивации после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В полиции отказалась проводить параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

По сообщениям, при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба являются гражданами Великобритании.