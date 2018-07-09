В Великобритании умерла отравленная Новичком женщина, полиция открыла дело об убийстве

В Великобритании полиция начала расследование в рамках открытого дела об убийстве 44-летней Дон Стерджесс, которая скончалась в госпитале вечером в воскресенье, 8 июля, вследствие отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Родственников скончавшейся проинформировали о том, что ее тело подлежит вскрытию, передает BBC.

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что она была "потрясена и шокирована" смертью, которая произошла после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, что 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Британская полиция сообщила, что пострадавшая пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом. Правоохранители готовятся к длительному расследованию этого дела. Приоритетной целью полиция ставит определение источника отравления.

"В этом сложном и быстроразвивающимся расследовании задействовано около 100 детективов из контртеррористической сети, которые круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира", — сообщили в британской полиции.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.