«И так перевыполнили план». Кадыров заявил, что в Чечне не будут проводить мобилизацию

23 сентября, 01:55
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Рамзан Кадыров (Фото:Report UKRAINE-CRISIS/BUCHA-KILLINGS-SOLDIERS REUTERS/Chingis Kondarov)

Рамзан Кадыров (Фото:Report UKRAINE-CRISIS/BUCHA-KILLINGS-SOLDIERS REUTERS/Chingis Kondarov)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике. Он заявил, что республика и так «перевыполнила план».

Об этом пишет Кавказ. Реалии.

Кадыров также отметил, что в боевых действиях приняли участие 20 000 чеченцев. Якобы регион перевыполнил «спущенный план» на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

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Кадыров раскритиковал обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого были освобождены 215 человек, в том числе бойцы и командиры Азова.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Мобилизация Чечня Рамзан Кадыров Война в Украине Война России против Украины

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