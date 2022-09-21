Путин все еще в игре? О чем говорит частичная мобилизация в России 21 сентября, 20:03 Эксклюзив НВ Тимоти Эш: Путин отчаянно сейчас нуждается в переговорах (Фото:REUTERS)

Как отмечают многие военные обозреватели, частичная мобилизация мало что изменит на поле боя в ближайшем будущем

И как вообще Путин собирается вооружать эти 300 000 новых солдат, когда он изо всех сил пытается перевооружить силы, которые уже были отправлены в эту мясорубку в Украине?

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Отказавшись от полной мобилизации, он лишь подчеркивает, что боится всеобщей мобилизации и тотальной войны, поскольку знает, что:

а) как только он это сделает, он должен победить;

б) если он это делает, то это должно быть эффективно, поэтому вооруженные войска надо сделать действенной силой, а не какой-то толпой. Нехорошо иметь миллионы вооруженных людей, плохо обученных, разбитых в Украине, возвращающихся домой злыми;

в) просто показывает, что он понимает, что когда молодые люди из Москвы и Питера будут умирать на чужом поле боя, у него будут серьезные проблемы дома.

Смысл здесь в том, что частичная мобилизация плюс объявление референдума на оккупированных территориях предназначены больше для внешнего потребления, для Украины и ее западных союзников, чтобы сигнализировать о том, что Путин все еще надолго в этой игре, но что он хочет вести переговоры.

Находясь сейчас в проигрышной позиции, Путин, безусловно, согласился бы на прекращение огня, которое кристаллизовало бы те достижения, которые он имеет в настоящее время — а по сути, еще небольшой кусочек Донбасса плюс южный сухопутный мост в Крым. Проблема — и он это знает — в том, что чем дольше этот конфликт продолжается, тем лучше будут вооружены украинцы для того, чтобы вернуть территорию.

Время здесь не на стороне Путина. Украинцы и их западные союзники это знают. Но он надеется, что мягкие западноевропейцы заставят украинцев согласиться сейчас пойти на переговоры, и позволить Путину сохранить то, что он имеет. Опросы общественного мнения показывают, что около 90% украинцев против уступок — после военных преступлений в Буче, Изюме и др.

Так что я рассматриваю последние действия Путина как проявление его слабости. Он отчаянно сейчас нуждается в переговорах.

Оружие массового уничтожения?

Ну, использует он тактическое ядерное оружие, и что дальше? Скорее всего, на поле боя это мало что изменит, но ещё больше утвердит Запад и не только против изгоя Путина. Тогда нет пути назад, не будет никаких переговоров. Он покончил с Западом навсегда, и, вероятно, тогда даже Китай, Индия, ЮАР, БРИКС и весь остальной неприсоединившийся мир восстанут против него.

ОМУ является сдерживающим фактором. Как только оно используется, его сила фактически исчезает. Если он применил оружие массового уничтожения, то как насчет риска заражения Черного моря и России? И как к этому отнесутся такие страны, как Турция?

Перевод НВ

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