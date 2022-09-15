«Самомобилизация». Кадыров требует от регионов РФ собирать новую партию пушечного мяса для отправки в Украину 15 сентября, 14:20 Рамзан Кадыров хочет по 1000 бойцов из каждого региона РФ (Фото:Kadyrov95/телеграмм)

На фоне неспособности РФ восполнить свои колоссальные потери в Украине кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров требует организовать так называемую «самомобилизацию».

Об этом он заявил у себя в Telegram-канале.

Полноценную мобилизацию с введением в стране военного положения режим Владимира Путина провести не решается, поскольку опасается резкого роста недовольства населения.

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В связи с этим по всей России стали искать «добровольцев» среди неблагополучных слоев общества, заключенных российских тюрем и даже на сайте психоневрологического диспансера.

В свою очередь Кадыров, хваставшийся ранее, что собрал для войны против Украины новое пушечное мясо, признался, что имеющегося на сегодняшний день человеческого ресурса недостаточно.

«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать „самомобилизация“. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения… Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству… Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — заявил он.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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