Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери - СМИ

Юлия Скрипаль пошла на поправку раньше своего отца

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы, пишет ВВС.

По данным СМИ, 33-летнюю девушку выписали из районной больницы в Солсбери и доставили в безопасное место.

Ее отец остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. Она пришла в сознание и смогла разговаривать.

6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.