Новичок нанесли на дверную ручку в доме Скрипаля – СМИ

Нервно-паралитическое вещество Новичок использовали в форме прозрачного геля без запаха, который нанесли на ручку входной двери в дом Сергея Скрипаля. Об этом сообщает BBC со ссылкой на британское издание Mail on Sunday.

Ссылаясь на последний закрытый брифинг служб безопасности Великобритании, издание сообщает, что ядовитое вещество было использовано утром 4 марта, в воскресенье. "Российские агенты" решили совершить нападение в этот день, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке прикоснется почтальон или кто-либо еще. В таком случае, вещество пришлось бы наносить второй раз, что увеличило бы риск обнаружения.

"Кремль хотел, чтобы его агенты покинули Великобританию до того, как можно было установить, что в Солсбери был применен Новичок. Поэтому они снизили его токсичность и использовали это вещество в форме геля, а не газа, потому что, если бы Скрипали вдохнули такой газ, они бы умерли очень быстро", – сообщает изданию анонимный источник из служб безопасности.

Сергей Скрипаль первым дотронулся до ядовитого вещества в момент открытия дверей. Его дочь Юлия коснулась ручки уже после него, поэтому степень ее поражения оказался меньше.

Для Кремля выздоровления Скрипач стало большим разочарованием, отмечает источник. Это конфуз для Путина, который привык считать, что его службы безопасности могут убить кого угодно и где угодно, и при этом не быть пойманными.

Скорее всего, дом Скрипаля, а также итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые пострадавшие посетили за несколько часов до того, как им стало плохо, будут полностью снесены.

На этой неделе вокруг мест, где Скрипали побывали в день нападения и где продолжается расследование, сведут трехметровые заборы. Заборы пробудут там как минимум до осени.

Напомним, 4 марта бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что их отравили нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в себя и может говорить. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро выздоравливает".