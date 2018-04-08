СМИ: Скрипалям предложат жить в США под другими именами

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Юлия и Сергей Скрипаль
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Юлия и Сергей Скрипаль

Британская разведка МИ-6 провела переговоры с американским ЦРУ о переезде Сергея Скрипаля и его дочери в США, сообщает The Sunday Times.

Источники в руководстве МИ-6 сообщили изданию, что Скрипалям предложат жить под новыми именами для защиты от возможных попыток убийства.

Также, по данным издания, оба находятся в сознании и вскоре начнут сотрудничать со следствием в деле о своем отравлении.

Ранее 33-летняя Юлия Скрипаль отказалась от предложения российского посольства предоставить ей и ее отцу консульскую помощь.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских дипломатов.

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