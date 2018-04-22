Ядерный кризис КНДР еще далек от завершения - Трамп

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерный кризис Северной Кореи ещё далек от завершения.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье 22 апреля.

"Мы очень далеко от соглашения по Северной Корее, может быть, все получится, а может быть, и нет - только время покажет ... Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана давно!" - написал Трамп.

Днем ранее в КНДР заявили о прекращении ядерных испытаний. 

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили в ЕС, Южной Корее и Японии.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных испытаний.

Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще три государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Украину.

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