Ядерный кризис КНДР еще далек от завершения - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерный кризис Северной Кореи ещё далек от завершения.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье 22 апреля.

"Мы очень далеко от соглашения по Северной Корее, может быть, все получится, а может быть, и нет - только время покажет ... Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана давно!" - написал Трамп.

....We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 апреля 2018 г.

Днем ранее в КНДР заявили о прекращении ядерных испытаний.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили в ЕС, Южной Корее и Японии.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных испытаний.

Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще три государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Украину.