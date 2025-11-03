ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников, погибших во время нападения в 2023 году: их идентифицировали

Израиль идентифицировал тела еще трех заложников, похищенных боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года. Об этом в понедельник, 3 ноября, пишет BBC , ссылаясь на ЦАХАЛ.

Национальный институт судебной медицины совместно с полицией и армией Израиля сообщили семьи полковника Ассафа Хамами, капитана Омера Нейтри и старшего сержанта Оза Даниэля, что их останки вернули для захоронения.

Первым идентифицировали 21-летнего Омера Нейтру — гражданина Израиля и США. Он погиб 7 октября во время атаки боевиков, после чего его тело вывезли в Газу.

40-летний полковник Ассаф Хамами погиб в тот же день во время нападения на кибуц Нирим. Его тело также похитили боевики. 19-летний старший сержант Оз Даниэль погиб вблизи границы с Газой утром 7 октября 2023 года.

2 ноября стало известно, что три гроба с телами, которые, вероятно, принадлежат израильским заложникам, передали представителям Красного Креста. Таким образом, ХАМАС еще не вернул в Израиль останки восьмерых заложников, в том числе двух иностранцев: граждан Танзании и Таиланда.

31 октября Израильские военные сообщили, что останки трех человек, переданные группировкой ХАМАС не принадлежат ни одному из заложников. Ранее ХАМАС заявил, что вернул тела двух израильских заложников, Амирама Купера и Сахар Барух.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

25 октября армия обороны Израиля сообщила об осуществлении «точечного удара» по центральной части сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что удар был нацелен на члена террористической организации Исламский джихад, который «планировал совершить террористический акт против войск Армии обороны Израиля».