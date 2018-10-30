30 октября 2018, вторник

Индонезия решила проверить все Boeing 737 после крушения

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Спасатели достают из воды личные вещи пассажиров Boeing 737

Спасатели достают из воды личные вещи пассажиров Boeing 737

Индонезия распорядилась проверить все самолеты Boeing 737 Max 8, принадлежащие национальным и коммерческим авиакомпаниям, после крушения пассажирского самолета авиалиний Lion Air через несколько минут после вылета из столицы Джакарты.

В Министерстве транспорта страны сообщили, что в состав флота Lion Air входит 11 авиалайнеров, а у национального авиаперевозчика Garuda Indonesia - один Boeing 737 Max, передает CNN.

"Прошлой ночью мы проверили Garuda, проверка Lion еще продолжается", - сказал представитель ведомства, добавив, что специалисты намерены провести осмотр по крайней мере трех самолетов Lion Air во вторник вечером, а остальные восемь - в ближайшее время.

Неизвестно, прошел ли самолет Garuda проверку.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Самолеты Boeing 737 серии Max осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

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