Катастрофа Boeing 737: фоторепортаж с места падения авиалайнера

В Сети появились фото с места падения самолета Boeing 737 авиакомпании, который упал в море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после взлета. Как рассказал представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

До потери связи экипаж авиалайнера отправил запрос на возвращение в аэропорт Джакарты.

Всего на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

В авиакомпании Lion Air рассказали, что у самолета Boeing 737 были технические проблемы в предыдущем полете, однако все они были устранены в соответствии с регламентом.

Самолеты Boeing 737 серии MAX осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.