В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737

Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты (Иллюстративное фото)

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), об этом сообщает Reuters.

Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

"Мы получили подтверждение, что самолет разбился", - цитирует агентство представителя спасательных служб.

Пока неизвестно, сколько людей было на борту.

"Мы не можем комментировать этот момент... Мы пытаемся собрать всю информацию и данные" - сказал исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сираит.

Начата поисковая и спасательная операция.

Как передает Sky News, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6:20 по местному времени (1:20 по Киеву) и пропал в 6:33.