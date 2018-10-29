В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), об этом сообщает Reuters.
Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
"Мы получили подтверждение, что самолет разбился", - цитирует агентство представителя спасательных служб.
Пока неизвестно, сколько людей было на борту.
"Мы не можем комментировать этот момент... Мы пытаемся собрать всю информацию и данные" - сказал исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сираит.
Начата поисковая и спасательная операция.
Как передает Sky News, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6:20 по местному времени (1:20 по Киеву) и пропал в 6:33.
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