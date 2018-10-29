29 октября 2018, понедельник

Авиакатастрофа Boeing 737: на борту находилось 20 индонезийских чиновников – ВВС

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На борту Boeing 737 находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии

На борту Boeing 737 находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии

На борту пассажирского самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, который упал в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, находилось 20 чиновников министерства финансов Индонезии, сообщает ВВС Украина.

Всего же на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников.

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после взлета. Как рассказал представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

До потери связи экипаж авиалайнера отправил запрос на возвращение в аэропорт Джакарты.

Самолеты Boeing 737 серии MAX осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

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