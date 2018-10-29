Авиакатастрофа Boeing 737: на борту находилось 20 индонезийских чиновников – ВВС

На борту пассажирского самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, который упал в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, находилось 20 чиновников министерства финансов Индонезии, сообщает ВВС Украина.

Всего же на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников.

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после взлета. Как рассказал представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

До потери связи экипаж авиалайнера отправил запрос на возвращение в аэропорт Джакарты.

Самолеты Boeing 737 серии MAX осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.