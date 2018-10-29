Авиакатастрофа Boeing 737: спасатели заявили, что никто не выжил

На месте крушения Boeing 737 не обнаружили никаких признаков жизни

На месте крушения самолета Boeing 737, который упал в Яванское море неподалеку Джакарты, не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Об этом заявил руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Индонезии Мухаммад Сяуги, сообщает DW.

По его словам, на месте авиакатастрофы были обнаружены останки находившихся на борту самолета.

Водолазы пытаются добраться до корпуса самолета, который лежит на глубине около 35 метров.

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после взлета. Как рассказал представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

К потере связи экипаж авиалайнера отправил запрос на возвращение в аэропорт Джакарты.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

В авиакомпании Lion Air рассказали, что у самолета Boeing 737 были технические проблемы в предыдущем полете, однако все они были устранены в соответствии с регламентом.

Самолеты Boeing 737 серии MAX осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая обладает лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.