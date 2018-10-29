Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: экипаж отправлял запрос на возвращение в аэропорт

Перед катастрофой экипаж Boeing 737 отправил запрос на возвращение в аэропорт

Экипаж Boeing 737 авиакомпании Lion Air незадолго до потери связи отправил запрос на возвращение в аэропорт Джакарты.

Об этом заявил генеральный директор агентства по гражданской авиации при министерстве транспорта Индонезии Индонезии, сообщает Reuters.

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после взлета. Как рассказал представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

На борту авиалайнера находилось 188 человек.

Самолеты Boeing 737 серии MAX осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.