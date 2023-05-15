Воздушные силы: Россия уже потеряла в Украине одних из лучших летчиков. Готовят новых, но качество будет хуже 15 мая, 15:21 Дым над городом Клинцы, где упал российский вертолет, 13 мая 2023 года (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Россия потеряла в развязанной против Украины полномасштабной войне многих профессиональных летчиков, но продолжает готовить новых.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона в понедельник, 15 мая.

По его словам, убивать украинцев РФ отправила, в частности, и «одних из лучших» пилотов, которые бомбили Сирию. Многие российские летчики «уже никогда не будут летать» — некоторые в плену, некоторые травмированы, «некоторые вышли из строя навсегда», говорит Игнат.

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«Россия продолжает готовить пилотов, учебные заведения работают. Если говорить о выпуске летчиков, то это может быть 100-150 человек ежегодно. Поэтому особых надежд на то, что закончатся эти летчики у нас нет, но то, что качественный состав будет значительно хуже…» — заявил он.



Также спикер ВС окончательно подтвердил, что над Брянской областью России, кроме двух самолетов и двух вертолетов, о которых сообщали в РФ, упал еще один вертолет. Он говорит, что это не признают, чтобы «еще больше не шокировать россиян» и «день не стал еще чернее», а в Воздушных силах наблюдают «за напряженной истерикой».



13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали российские военные вертолеты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли.

Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество утраченных летательных аппаратов.

Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что к их падению причастна российская ПВО.