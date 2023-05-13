«Историческая победа ВСУ». В Брянской области почти одновременно упало несколько военных вертолетов и самолетов РФ — что известно 13 мая, 15:36 Лопасть сбитого вертолета, Клинцы, 13 мая 2023 года (Фото:Подслушано Клинцы / Telegram)

В субботу, 13 мая, жители Брянской области в течение считанных минут стали свидетелями невероятных инцидентов в небе. Вертолеты и самолеты ВС РФ начали взрываться в воздухе и падать, видео свидетельствует, что они были сбиты.



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16:15 Российские Telegram-каналы публикуют видео с мест падения российского вертолета Ми-8 в Брянской области

15:48 Бутусов заявил, что российские аппараты сбила украинская ПВО

Видео дня

«Историческая победа Противовоздушной обороны ВС Украины в небе над Россией! В одном бою, в блестяще организованной засаде, украинская зенитно-ракетная система уничтожила сразу четыре российских боевых машины!» — написал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его данным, летательные аппараты шли на значительной высоте и внезапно были уничтожены зенитными ракетами большой дальности, не успев совершить противоракетный маневр.

«Ракеты поражали российские самолеты и вертолеты с носовой части, поэтому россияне распространяют информацию, что все экипажи уничтожены, никто не успел выпрыгнуть после мощного поражения в район кабины», — отметил Бутусов.

15:15 По меньшей мере четверо пилотов погибли

Как пишет ТАСС, двое членов экипажа Ми-8, упавшего под Клинцами, найдены мертвыми. Mash выяснил, что погибли также пилот и штурман из Су-34.

На земле известно о травмировании 51-летней женщины.

15:05 Появилась информация о втором сбитом вертолете ВКС РФ

Тот же Медведев обнародовал данные, что под Брянском сбиты не один, а два Ми-8.

14:45 Стало известно о втором сбитом самолете

В Стародубском районе Брянской области предположительно сбили не только Су-34, а еще один российский военный самолет, пишет BAZA.

По данным собкора ВГТРК, пропагандиста Андрея Медведева, потерян штурмовик Су-25.

14:30 В Брянской области объявили план Перехват

Российский телеграм-канал BAZA сообщил, что в Брянской области разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и истребителя Су-34. В регионе введен план Перехват.

По версии следствия, вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России.

14:15 Су-34 упал недалеко от границы с Украиной

Видео обломков самолета, снятое возле села Истровка Брянской области. «Судьба находившихся на борту устанавливается», — говорится в сообщении ТАСС.

14:00 Видео доказывает, что в вертолет Ми-8 попала ракета

Фрагмент опубликовал Telegram-канал Mash.

13:51 Вертолет упал в Клинцах Брянской области

Местный Telegram-канал Подслушано Клинцы опубликовал видео сбивания вертолета, «который сначала летел, а затем взорвался».

Клинцы расположены менее чем за 100 км до границы с Украиной.

