Подоляк назвал «мгновенной кармой» уничтожение самолетов и вертолетов РФ в Брянской области 13 мая, 20:07 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «мгновенной кармой» ликвидацию двух вертолетов и двух военных самолетов РФ, которые, как сообщают российские СМИ, планировали атаковать Черниговскую область.

В Twitter Подоляк отметил, что авиагруппа в составе двух истребителей СУ-34 и СУ-35 и двух вертолетов обеспечения летела над Брянской областью, чтобы нанести «ракетно-бомбовый удар» по гражданскому населению Черниговской области Украины. В районе украинской границы авиагруппа была уничтожена, по словам РФ, «неустановленными лицами».

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«Справедливость как она есть и мгновенная карма… „Убийцы на крыльях“ были уничтожены ДО совершения очередного преступления», — подчеркнул советник главы ОП.

13 мая в Брянской области упали сразу несколько вертолетов и самолетов ВС РФ. По данным СМИ и прокремлевских военкоров, были сбиты два вертолета Ми-8 и два самолета. По предварительным данным, погибли все девять членов экипажей сбитых самолетов и вертолетов.

Власти страны-агрессора ввели в Брянской области план перехват. Правоохранители разыскивают «диверсантов», которые могут быть причастны к падению российской техники.