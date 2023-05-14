К падению авиации РФ в Брянской области причастна российская ПВО — Игнат
В Брянской области РФ почти одновременно упали два самолета и четыре вертолета (Фото:Скриншот с видео Подслушано Клинцы / Telegram)
В воздушных силах ВСУ заявили, что к падению российских самолетов и вертолетов в Брянской области причастна противовоздушная оборона россиян.
Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
«Выходит так. Черный день авиации, они [россияне] это признали, уже даже есть анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за этот происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага», — ответил Игнат на предположение ведущей о том, что причиной падения авиации РФ могло быть российское ПВО.
Он отметил, что ударная группа из вертолетов и самолетов, упавших в Брянской области, летела совершать очередную атаку управляемыми авиабомбами на мирные украинские населенные пункты на севере.
Игнат добавил, что речь может идти о падении даже пяти, а не четырех воздушных судов РФ.
«Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в общем, пожалуй. Собственно, нарвались на какие-то неприятности. Хотели бомбить наших мирных людей, наши мирные регионы», — сказал спикер Воздушных сил.
В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ почти одновременно упали российские военные вертолеты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, их экипажи погибли.
Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество утраченных летательных аппаратов.