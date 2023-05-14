Россия потеряла четыре борта в день. ПВО РФ — предательство, воровство, обреченность — Попович

14 мая, 12:11
NV Премиум
Поделиться:
Момент падения одного из четырех утраченных Россией летательных аппаратов 13 мая (Фото:Скриншот с видео)

Момент падения одного из четырех утраченных Россией летательных аппаратов 13 мая (Фото:Скриншот с видео)

Автор: Павел Новиков

Накануне в Брянской области почти одновременно упали два военных вертолета и еще два истребителя РФ, экипажи — девять оккупантов — погибли.

Как мог произойти такой самолетопад и о чем говорят россияне, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

— Брянская область пригранична с Украиной, но на их территории сразу четыре борта упали — это нечто экстраординарное, наверное, даже в мировой военной практике. Что вы думаете об этой группе инцидентов?

Видео дня

— Следует почитать то, что пишут об этом в России. Они говорят, что было применено что-то очень дальнобойное, новое из систем ПВО, с территории Украины. Или это работали какие-то диверсионные группы на территории Российской Федерации.

Теги:   Россия Интервью NV Вертолеты Вертолеты РФ Брянск Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X