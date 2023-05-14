Россия потеряла четыре борта в день. ПВО РФ — предательство, воровство, обреченность — Попович 14 мая, 12:11 NV Премиум Момент падения одного из четырех утраченных Россией летательных аппаратов 13 мая (Фото:Скриншот с видео)

Накануне в Брянской области почти одновременно упали два военных вертолета и еще два истребителя РФ, экипажи — девять оккупантов — погибли.

Как мог произойти такой самолетопад и о чем говорят россияне, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

— Брянская область пригранична с Украиной, но на их территории сразу четыре борта упали — это нечто экстраординарное, наверное, даже в мировой военной практике. Что вы думаете об этой группе инцидентов?

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— Следует почитать то, что пишут об этом в России. Они говорят, что было применено что-то очень дальнобойное, новое из систем ПВО, с территории Украины. Или это работали какие-то диверсионные группы на территории Российской Федерации.