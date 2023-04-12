«Ненависть к россиянам воспитывается». Американские летчики с удовольствием будут участвовать в сафари на истребители РФ — авиаэксперт
Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikipedia)
У американских лётчиков воспитывают ненависть к россиянам, рассказал в эфире Radio NV авиационный эксперт Валерий Романенко.
«Ненависть к россиянам воспитывается у американских лётчиков. <…> Они уже на ментальном уровне готовы участвовать [в войне] и уничтожать россиян. У нас есть месть за то, что они сделали с нашими людьми, с нашей страной. А у них это тренированная готовность принять участие [в боевых действиях] и это доставит удовольствие», — говорит Романенко.
На помощь Украине, по его мнению, могут прийти отпускники, как говорят россияне.
«Желающих принять участие в сафари на российские Сушки — истребители Су, думаю, будет достаточно много. Кроме того, если летчик идет в такое формирование, он получает, во-первых, зарплату. Во-вторых, боевые за все вылеты, в которых он участвовал. В-третьих, премии, вознаграждения за сбитые [истребители]. При том, что если это лётчики (как один из американских добровольцев, который сказал, что уже отставной, но однако он и еще 17 его коллег охотно будут участвовать) отставные, то у них еще остается пенсия от Вооруженных сил США», — добавил Романенко.
Недавно министр обороны Украины Алексей Резников пригласил пилотов истребителей F-16 присоединиться к иностранному легиону ВСУ.
Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин назвал эту идею логичной. И привел пример Израиля: «Когда была война за независимость, Израиль купил тайно (никто об этом не знал, тоже в СМИ это не объявляли) 25 штук немецких Messerschmitt в Чехословакии. Их называли Нож. И сидели там, в частности, летчики-добровольцы — те, кто воевал во Второй мировой войне. Они помогли тогда израильскому ВМС стать на ноги».
Также он заверил, что западные самолеты у Украины будут.
11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль намекнул на свои ожидания по военной помощи для ВСУ.
В ходе визита в Канаду борт правительственного самолета был украшен эмодзи, которые можно трактовать как просьбу предоставить Украине столь необходимые ей истребители.