«Ненависть к россиянам воспитывается». Американские летчики с удовольствием будут участвовать в сафари на истребители РФ — авиаэксперт

12 апреля, 17:34
NV Премиум
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Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikipedia)

Су-25 (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikipedia)

У американских лётчиков воспитывают ненависть к россиянам, рассказал в эфире Radio NV авиационный эксперт Валерий Романенко.

«Ненависть к россиянам воспитывается у американских лётчиков. <…> Они уже на ментальном уровне готовы участвовать [в войне] и уничтожать россиян. У нас есть месть за то, что они сделали с нашими людьми, с нашей страной. А у них это тренированная готовность принять участие [в боевых действиях] и это доставит удовольствие», — говорит Романенко.

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На помощь Украине, по его мнению, могут прийти отпускники, как говорят россияне.

«Желающих принять участие в сафари на российские Сушки — истребители Су, думаю, будет достаточно много. Кроме того, если летчик идет в такое формирование, он получает, во-первых, зарплату. Во-вторых, боевые за все вылеты, в которых он участвовал. В-третьих, премии, вознаграждения за сбитые [истребители]. При том, что если это лётчики (как один из американских добровольцев, который сказал, что уже отставной, но однако он и еще 17 его коллег охотно будут участвовать) отставные, то у них еще остается пенсия от Вооруженных сил США», — добавил Романенко.

https://www.youtube.com/watch?v=6-Vge-_J6s0&t=397s

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников пригласил пилотов истребителей F-16 присоединиться к иностранному легиону ВСУ.

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин назвал эту идею логичной. И привел пример Израиля: «Когда была война за независимость, Израиль купил тайно икто об этом не знал, тоже в СМИ это не объявляли) 25 штук немецких Messerschmitt в Чехословакии. Их называли Нож. И сидели там, в частности, летчики-добровольцы — те, кто воевал во Второй мировой войне. Они помогли тогда израильскому ВМС стать на ноги».

Также он заверил, что западные самолеты у Украины будут.

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11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль намекнул на свои ожидания по военной помощи для ВСУ.

В ходе визита в Канаду борт правительственного самолета был украшен эмодзи, которые можно трактовать как просьбу предоставить Украине столь необходимые ей истребители.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Авиация Су-25 Истребители Су-27 Военная авиация ВМФ США F-16 Российская авиация Пилоты Истребитель Летчик Радио NV Война России против Украины Су-35

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