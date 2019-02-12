Гуайдо объявил о новых массовых акциях против Мадуро в Венесуэле Вчера, 10:48 181 Цей матеріал також доступний українською EPA Венесуэла готовится к акциям протеста против Мадуро EPA

В Венесуэле сторонники оппозиции готовятся вновь выйти на улицы городов на акцию против Николаса Мадуро.

Участники акции намерены требовать от Мадуро пропускать гуманитарные конвои через границу, сообщает Reuters.



"Мы вернемся на улицы, чтобы потребовать открытия границ для гуманитарной помощи. Мы спасем более 300 тысяч венесуэльцев, которые сейчас находятся под угрозой голодной смерти", – заявил временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Гуайдо координирует действия западных партнеров, которые пытаются доставить лекарства и продовольствие в Венесуэлу.

В свою очередь Мадуро заявляет, что никакого кризиса, и осуждает предоставление помощи.

По его словам, эти действия являются "демонстративной акцией, руководимой Соединенными Штатами".

Мадуро не разрешает конвоям с гуманитарными грузами пересекать границу страны.

Ранее сообщалось, что первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла на территорию страны и передана медикам.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.



Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.