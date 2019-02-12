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Гуайдо сообщил о прибытии в Венесуэлу первой партии гуманитарной помощи

Вчера, 03:51
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Гумпомощь включает детское питание и специальные добавки для беременных женщин

Juan Guaidó via Twitter

Первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла на территорию страны и передана медикам. 

Об этом написал временный президент страны Хуан Гуайдо в своем Twitter.

"В соответствии с нашими компетенциями сегодня мы доставили первую партию гуманитарной помощи для Ассоциации центров здравоохранения. Груз содержит 1,7 млн порций детского питания и 4,5 (млн порций) специальных добавок для беременных женщин", - заявил Гуайдо.

Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал поставки гумпомощи Венесуэле в минувшую субботу, 2 февраля. Речь шла о медикаментах и пищевых добавках. 

На следующий день президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в стране будут организованы три пункта сбора гумпомощи для Венесуэлы.

Теги:   Гуманитарная помощь Хуан Гуайдо Венесуэла

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