Гуайдо сообщил о прибытии в Венесуэлу первой партии гуманитарной помощи
Первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла на территорию страны и передана медикам.
Об этом написал временный президент страны Хуан Гуайдо в своем Twitter.
"В соответствии с нашими компетенциями сегодня мы доставили первую партию гуманитарной помощи для Ассоциации центров здравоохранения. Груз содержит 1,7 млн порций детского питания и 4,5 (млн порций) специальных добавок для беременных женщин", - заявил Гуайдо.
Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо.
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал поставки гумпомощи Венесуэле в минувшую субботу, 2 февраля. Речь шла о медикаментах и пищевых добавках.
На следующий день президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в стране будут организованы три пункта сбора гумпомощи для Венесуэлы.