Гуайдо сообщил о прибытии в Венесуэлу первой партии гуманитарной помощи Вчера, 03:51 1432 Цей матеріал також доступний українською Гумпомощь включает детское питание и специальные добавки для беременных женщин Juan Guaidó via Twitter Гумпомощь включает детское питание и специальные добавки для беременных женщин

Первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла на территорию страны и передана медикам.

Об этом написал временный президент страны Хуан Гуайдо в своем Twitter.



"В соответствии с нашими компетенциями сегодня мы доставили первую партию гуманитарной помощи для Ассоциации центров здравоохранения. Груз содержит 1,7 млн порций детского питания и 4,5 (млн порций) специальных добавок для беременных женщин", - заявил Гуайдо.

Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la #AyudaHumanitaria a la Asociación de Centros de Salud (AVESSOC)

con 85 mil suplementos que se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas. pic.twitter.com/9cbeyPig3C — Juan Guaidó (@jguaido) 11 февраля 2019 г.

Hoy hicimos la primera entrega de la #AyudaHumanitaria. 1.700.000 porciones para atender a nuestras madres embarazadas y niños en estado de desnutrición.



Para atender a la población más vulnerable debemos organizarnos y lograr la apertura del canal humanitario. #VamosBienVzla pic.twitter.com/tIE4Dsjbvp 11 февраля 2019 г.

Ранее о помощи Штаты попросил временный президент страны Хуан Гуайдо.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал поставки гумпомощи Венесуэле в минувшую субботу, 2 февраля. Речь шла о медикаментах и пищевых добавках.

На следующий день президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в стране будут организованы три пункта сбора гумпомощи для Венесуэлы.