«Ждут время X, чтобы взять реванш». Интервью с лидером чеченцев — о войне в Украине, которая стала началом падения режима Путина и Кадырова 1 февраля, 13:43 Эксклюзив NV Интервью с лидером чеченского движения Единая сила Джамбулатом Сулеймановым — о войне в Украине, которая стала началом падения режима Путина и Кадырова (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Война России против Украины — начало отсчета падения путинского режима, а следом — его марионетки Рамзана Кадырова, считает Джамбулат Сулейманов, руководитель чеченского движения Единая сила.

И чеченцы, по его мнению, ждут результатов этой войны, чтобы взять реванш. Для них, предполагает он, вопрос победы Украины важнее, чем для самих украинцев.

И чеченцы, говорит Сулейманов, не народ-самоубийца, они ждут определенного момента. Тогда, не исключает он, даже «кадыровцы» могут повернуть свое оружие против путинского режима. Он думает, что если Кадыров лично верен диктатору Владимиру Путину, то это еще не значит, что его подразделение так же предано режиму.

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Больше о связи войны в Украине и независимости Ичкерии Сулейманов рассказал в интервью Radio NV.

— Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров решил ответить видеообращением польскому премьер-министру Матуешу Муравецкому, который выступил за то, что Ичкерия должна быть независимой. От Кадырова мы услышали, что он сам воевал за Ичкерию, обвинил Европу и Украину в том, что не поддержали Ичкерию тогда. Как это вдруг он оказался борцом за независимость Ичкерии? Неужели мы чего-то не знаем?

— Кадыров никогда не воевал — ни старший, ни младший. Его отец во время первой войны был не избран духовенством, а назначен военным руководством на роль муфтия независимой Ичкерии. Потому что в военной обстановке чеченцы оказались из-за предыдущего муфтия, который сбежал в Казахстан. И он, являясь на тот момент заместителем муфтия, был назначен муфтием.

С тех пор он влился в высшее руководства Ичкерии. Но он не воевал. Ни он, ни его сын.

А сегодня его заявления о том, что он воевал за Ичкерию и, мол, «какое вы имеете право сегодня говорить о независимости, когда в 1990-ые годы не признали независимость Ичкерии» — это всего лишь оправдательный мотив своему предательству. Он понимает, что он, его клан, его семья пошли на акт предательства. И таким образом он старается оправдать свое предательство. Мол, когда нужно было, вы не помогли, а сейчас нам это не нужно.

— Говорят о том, что если Путина не станет, не станет и Кадырова. С другой стороны, есть часть экспертов, которые считают, что сам Кадыров сейчас готовится к тому моменту, когда начнется смута на территории России. И поэтому он там вооружается, комплексы ПВО устанавливают вокруг Грозного. Как вы считаете, какая из этих точек зрения больше похожа на правду?