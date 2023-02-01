«У нас есть Кадыров и Пригожин». В госдуме РФ хотят объявить Лесю Украинку «иноагентом» и снести ее памятники 1 февраля, 10:48 В РФ хотят снести памятник украинской поэтессе, заменив ее кадыровцами и вагнеровцами (Фото:utrofevralia/Twitter)

В российской госдуме решили повысить уровень своей неадекватности, предложив объявить украинскую поэтессу и писательницу Лесю Украинку так называемым «иностранным агентом».

Как сообщает РБК-Украина, с такой безумной инициативой в интервью кремлевской пропаганде выступил депутат Андрей Гурулев.

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Тот факт, что Ларисы Косач-Квитки нет в живых уже более 100 лет, его ничуть не смутил.

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«Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть жив?» — заявил Гурулев.

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Поводом для предложенных им репрессивных мер стало то, что после ракетного удара РФ по многоквартирному дому в Днепре 14 января 2023 года некоторые россияне начали нести к памятнику Лесе Украинке в Москве цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших, что для кремлевского режима стало неудобным упреком, акцентирующим внимание общественности на его военных преступлениях.

В связи с этим Гурулев предложил демонтировать все монументы украинской поэтессе, заменив ее кадыровцами и вагнеровцами.

«Вон, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился… А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов», — поделился российский депутат своими больными фантазиями.