«Не люблю читать, дон»: Кадыров опозорился, пытаясь объяснить свое отношение к литературе — видео 2 января, 15:07 Скудный словарный запас не дал Рамзану Кадырову адекватно выразить свои мысли (Фото:Скриншот видео Tatana00776516/Twitter)

Кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров опозорился, признавшись в прямом эфире, что не читает книг.

Пытаясь во время итоговой пресс-конференции объяснить свое пренебрежительное отношение к литературе, он заявил, что в ней слишком много разных мнений, разобраться в которых ему очень сложно.

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«На самом деле, дон, я не люблю читать. Я люблю делать так, чтобы писали, дон. Про то, чего ты делаешь, дон. То, чего там пишут, дон — это разные мнения. Чистой истории там все равно не бывает, дон… Когда начинаешь читать, дон, заинтересовался, дон, потом смотришь, спрашиваешь у писателя. Они говорят, что это не так написано, это так написано. Особенно у нашего писателя есть друг к другу вопросы», — заявил Кадыров в тщетной попытке превратить поток своего сознания в человеческую речь.

При этом чеченский диктатор часто хвастается, что является «академиком», «почетным профессором» целого ряда российских вузов и «автором» научных работ по экономике, политических науках и других дисциплинах.

Кроме того, он утверждает, что «работал в медицине» и даже «проводил операции», а в июне 2022 года ему вручили орден «За заслуги перед стоматологией».

Закончить свою пресс-конференцию Кадыров решил «демонстрацией силы».

Упав на пол, он начал дергаться под аплодисменты своих холуев вверх и вниз.

Кремлевская пропаганда объяснила, что это были «отжимания».