«Объяснение только одно». Журналист рассказал, почему Гиркин критикует российскую армию и до сих пор жив 15 июня, 16:47 Цей матеріал також доступний українською По мнению журналиста Станислава Асеева, Игорь Гиркин (на фото) безнаказанно критикует российскую армию, потому что имеет «крышу» в ФСБ (Фото:Dom kobb / en.wikipedia.org)

Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший узник донецкой тюрьмы Изоляция в интервью Радио НВ объяснил, почему бывший боевик «ДНР» Игорь Гиркин критикует российскую армию и до сих пор жив и не сидит в тюрьме.



Комментируя, что Гиркин позволяет себе критику в адрес действий России и министра обороны РФ Сергея Шойгу, тогда как другие россияне могут попасть в тюрьму и за менее критические посты, Асеев заявил, что «объяснение может быть только одно».

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«Его прикрывает человек, который находится в оппозиции к генеральному штабу РФ, к тому же Шойгу, и скорее всего из Федеральной службы безопасности», — сказал журналист.

По его словам, в российских властях «далеко все не монолитно, как некоторым кажется» и «башни Кремля» «очень сдвинулись после публичного по крайней мере смещения Суркова».

Асеев добавил, что где сейчас находится Сурков, под арестом ли он и находится ли в РФ, неясно.

«Но действительно в той системе, которая создана в РФ, абсолютно тоталитарно идет полный контроль за информацией, говорить то, что пишет Гиркин, можно только имея огромного покровителя, «крышу» просто во властных органах. То есть, скорее всего, это все-таки ФСБ», — констатировал он.

По словам журналиста Дениса Казанского, Гиркин может жестко критиковать российскую армию и, в частности, Шойгу, поскольку он является выходцем из спецслужб, а ФСБ конкурирует с армией РФ.

Однако журналист не исключает, что дискредитации российской армии Гиркиным положат конец.

Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин воевал за так называемую «ДНР» с 2014 года. Его считают причастным к совершению ряда преступлений, в частности к пыткам, убийствам, нарушениям законов и обычаев войны, а также к катастрофе MH17. 17 июля 2014 года самолет малазийских авиалиний сбили над оккупированной РФ территорией Донбасса. Погибли все 298 людей, находившихся на борту.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения четырем подозреваемым, в том числе и Гиркину.

26 января Европейский суд по правам человека начал изучать приемлемость дела Украины и Нидерландов против России по поводу катастрофы MH17 в частности.

Правительство Украины ожидает, что после слушаний ЕСПЧ признает фактический контроль РФ над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей с апреля 2014 года и начнет рассмотрение дела по существу.

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