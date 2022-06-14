«Ненавидят Пушилина, но не РФ». На оккупированной территории Донбасса возмущены кремлевскими прокси, но не Путиным — интервью с Асеевым 14 июня, 22:44 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Главарь «ДНР» Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне регулярных обстрелов россиянами оккупированных городов Донбасса у местных растет недовольство «властями» кремлевских прокси, но не самой Россией, рассказал Радио НВ Станислав Асеев, журналист, писатель, бывший узник донецкой тюрьмы «Изоляция».

— Из того, что мы знаем о российских оккупантах, первое, что они делают, когда они захватывают, оккупируют город, это создают застенки. Это может быть какой-нибудь подвал, или какое-нибудь СИЗО, где они будут пытать людей. Не кажется ли вам, что именно о пытках гражданских людей, а также военных со стороны россиян западные медиа, наши медиа говорят мало?

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— Безусловно. Не просто маловато. Более того, я постоянно пишу в определенных социальных сетях для англоязычной аудитории и, конечно, рассказываю свою историю и историю того, что происходит сейчас на новых оккупированных территориях Херсонщины, Запорожья. И для людей на Западе, и даже, честно говоря, для так называемых либеральных россиян это вообще открытие, что кого-то пытают. Я объясняю, слушайте, это не просто случайность или исключение, это системная практика, здесь надо скорее удивляться, что человек прошел эту систему и его не пытали, ему невероятно повезло. Поэтому на Западе просто действительно не хватает информации, и нет понимания того, с чем они столкнулись, чем является современная Россия, что для нее пытки — это норма вообще, как для созданной там системы.

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