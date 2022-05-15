«Нападает именно на Шойгу». Почему террорист Гиркин до сих пор свободно дискредитирует действия российской армии в Украине — Казанский 15 мая, 20:57 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Игорь Гиркин (Фото:REUTERS)

Бывший полковник ФСБ, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сейчас довольно жестко критикует действия российской армии в Украине, рассказал в эфире Радио НВ журналист Денис Казанский.

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«Он обычно критикует именно армию. При этом он является выходцем из спецслужб. Есть такая теория, что в Кремле есть разные башни, и спецслужбы (к примеру, ФСБ) конкурируют с армией. Это может объясняться именно так. Гиркин нападает именно на [министра обороны РФ Сергея] Шойгу — это его основная мишень для критики. Он его подозревает и в государственной измене, и называет его поведение преступным, потому что оно привело к большим потерям», — отметил Казанский.

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Однако журналист не исключает, что дискредитации российской армии Гиркиным положат конец:

«А может у него есть определенная „крыша“ и ему что-то позволено, а что-то — ет. Может, он действительно, будучи не совсем психически уравновешенным человеком, себе это позволяет и его не трогают, чтобы не ссориться с лагерем русских ультрапатриотов. Хотя не удивлюсь, если теперь этому положат конец и рано или поздно за ним тоже придут».

Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин воевал за так называемую «ДНР» с 2014 года. Его считают причастным к совершению ряда преступлений, в частности к пыткам, убийствам, нарушениям законов и обычаям войны, а также к катастрофе MH17. 17 июля 2014 самолет малазийских авиалиний сбили над оккупированной РФ территорией Донбасса. Погибли все 298 находившихся на борту.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем подозреваемым, в том числе и Гиркину.

26 января Европейский суд по правам человека приступил к изучению приемлемости дела Украины и Нидерландах против России по поводу катастрофы MH17 в частности.

Правительство Украины ожидает, что после слушаний ЕСПЧ признает фактический контроль РФ над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей с апреля 2014 года и начнет рассмотрение дела по существу.

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