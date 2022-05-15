«Нападает именно на Шойгу». Почему террорист Гиркин до сих пор свободно дискредитирует действия российской армии в Украине — Казанский

15 мая, 20:57
Эксклюзив НВ
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Игорь Гиркин (Фото:REUTERS)

Игорь Гиркин (Фото:REUTERS)

Бывший полковник ФСБ, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сейчас довольно жестко критикует действия российской армии в Украине, рассказал в эфире Радио НВ журналист Денис Казанский.

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«Он обычно критикует именно армию. При этом он является выходцем из спецслужб. Есть такая теория, что в Кремле есть разные башни, и спецслужбы (к примеру, ФСБ) конкурируют с армией. Это может объясняться именно так. Гиркин нападает именно на [министра обороны РФ Сергея] Шойгу — это его основная мишень для критики. Он его подозревает и в государственной измене, и называет его поведение преступным, потому что оно привело к большим потерям», — отметил Казанский.

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Однако журналист не исключает, что дискредитации российской армии Гиркиным положат конец:

«А может у него есть определенная „крыша“ и ему что-то позволено, а что-то — ет. Может, он действительно, будучи не совсем психически уравновешенным человеком, себе это позволяет и его не трогают, чтобы не ссориться с лагерем русских ультрапатриотов. Хотя не удивлюсь, если теперь этому положат конец и рано или поздно за ним тоже придут».

https://www.youtube.com/watch?v=3xpqPCdGAyk

Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин воевал за так называемую «ДНР» с 2014 года. Его считают причастным к совершению ряда преступлений, в частности к пыткам, убийствам, нарушениям законов и обычаям войны, а также к катастрофе MH17. 17 июля 2014 самолет малазийских авиалиний сбили над оккупированной РФ территорией Донбасса. Погибли все 298 находившихся на борту.

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19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем подозреваемым, в том числе и Гиркину.

26 января Европейский суд по правам человека приступил к изучению приемлемости дела Украины и Нидерландах против России по поводу катастрофы MH17 в частности.

Правительство Украины ожидает, что после слушаний ЕСПЧ признает фактический контроль РФ над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей с апреля 2014 года и начнет рассмотрение дела по существу.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Россия Сергей Шойгу Игорь Гиркин MH17 Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

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