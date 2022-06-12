«Украина работает быстро и точно». Яковина проанализировал, как оценивают ход войны «аналитики» со стороны России, в том числе Гиркин 12 июня, 15:14 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Работа украинских артиллеристов (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ проанализировал преисполненные отчаянием высказывания «военных аналитиков», работающих на стороне России, о ходе боевых действий и перспектив на Донбассе и юге Украины.

Я поинтересовался тем, как видят происходящие сейчас события со стороны РФ и «ЛНР», «ДНР». Знаете, очень интересные вещи они пишут. Я бы сказал, что они чувствуют, что война идет совершенно не так, как они предполагали.

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Есть такой Андрей Морозов — «ЛНРовский» артиллерист, дроновод и заодно блогер, наблюдатель за всем происходящим. У него пост, полон жалоб на то, как сейчас идет война.

Что касается артиллерий, он говорит, что снаряды подвозят им самых разных калибров. Для одних пушек — одни, для других — другие. Из-за этого постоянная неразбериха.

Блогер утверждает, что после захвата завода Азовсталь в Мариуполе освободилось огромное количество и артиллерии, и людей, которых можно было бросить в наступление на Донбассе. Но они этого не сделали по той причине, что не могли разобраться, какие снаряды этим освободившимся людям дать.

Расконсервированные гаубицы, которыми вооружают тех же «ЛНРовцев», «ДНРовцев», по его словам, работают очень плохо. Часто вообще не работают, даже взрываются, убивая весь свой расчет. Крайне недоволен Морозов теми гаубицами.

Еще важно, пишет он, что нет никакой связи у артиллеристов с пехотой или эта связь очень плохо налажена. Говорит, что артиллеристы делают свою работу, пехота — свою, если вообще делает, а вместе они вроде никак и не связаны. Из-за этого у них постоянно происходят какие-то проблемы, иногда артиллерия бьет по своей пехоте.

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