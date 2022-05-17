«Спасли от порабощения Украину». Почему Гиркин гневно ругается из-за эвакуации защитников Азовстали — Яковина 17 мая, 19:49 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники Мариуполя, вывезенные с завода Азовсталь 17 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Если террорист Игорь Гиркин (Стрелков) гневно ругается, то договоренности по эвакуации защитников Мариуполя должны быть неплохими для Украины, убеждает международный обозреватель Иван Яковина.

Война России против Украины — главные события 17 мая

В эфире Радио НВ он рассказал о спасении от смерти бойцов полка Азов, которые последнее время держали оборону на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе.

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В ночь на 17 мая стало известно, что в результате некой договоренности украинские военные покинут территорию этого завода. Пока не до конца ясно, что с ними будет далее: либо они станут пленными, либо их передадут Украине в рамках процедуры обмена. Насколько понимаю, этот вопрос еще не решен, но есть договоренности, что их пытать, убивать не будут.

Важно, что офицеры и солдаты, которые свою задачу не просто выполнили, а много раз перевыполнили, останутся живы и так или иначе (либо сейчас, либо после победы) вернутся домой к своим семьям.

Хочу отметить, что азовцы в полной изоляции держали оборону почти три месяца — это в два раза больше, чем защитники всем известной Брестской крепости во время Второй мировой войны. Это при том, что даже западные военные эксперты, генералы еще в марте отводили на оборону Мариуполя максимум две недели. Считалось, что продержаться больше этого срока в полном окружении, без снабжения — абсолютно невозможно, а тем более, что наступала ни какая-то там армия, а «вторая армия в мире», а именно российская.

Мы все стали свидетелями самого настоящего подвига — без преувеличений, без натяжек: это реально что-то сверхчеловеческое произошло у нас на глазах. Благодаря героическому сопротивлению азовцев, Вооруженные силы РФ были вынуждены месяцами держать в Мариуполе огромный воинский контингент и отвлекать на этот город свою авиацию, артиллерию, логистику. То есть, значительная часть войск, которая, как изначально предполагалось, будет задействована на других направлениях, Россия была вынуждена держать в Мариуполе.

В результате у российской армии не вышло осуществить ни окружение левобережной Украины, ни Донбасса, ни даже взять в «котел» маленький город. Более того, из-за «вынужденного простоя» россияне не смогли взять ни Киев, ни Харьков, ни Одессу. Самые боеспособные российские части, которым отводилась главная роль в захвате южной Украины, с начала войны и до нынешнего момента были скованы в Мариуполе и несли огромные потери.

Защитники Мариуполя спасли от порабощения всю Украину, за это им отдельная наша с вами благодарность.

Как именно будет заключена сделка по и обмену, мы пока не знаем, однако супернервная, суперзлобная реакция ватных телеграм-каналов, форумов, пабликов и их лидеров — ультранационалистов типа Гиркина — свидетельствует о том, что сделка обещает быть неплохой.

Гиркин и его соратники везде призывали все азовцев сначала пытать долго и чуть ли не в прямом эфире, а потом убить. Но, цитирую Гиркина: «Судя по сообщениям, произошел очередной позорный договорняк. Подождем итогов. Если в ближайшие дни „героев Азова“ будут засыпать цветами в Киеве — можно будет констатировать очередной триумф вредительства и идиотизма в одном флаконе». Мне кажется, сложно придумать лучшую рекламу для какого-то мероприятия, чем гневная ругань Гиркина. Если он не доволен, то значит все плюс-минус ОК.

Не хочу забегать вперед, чем эта история закончится. Очевидно, что тут очень деликатный вопрос и переговоры предстоят, как минимум, непростые. Однако, у меня есть надежда, что все закончиться относительно неплохо, поскольку к этим переговорам, по некоторым косвенным данным, подключены многие мировые лидеры, включая Папу Римского, а также руководители глобальных организаций. Владимир Путин вообще верит, что миром управляет тайное правительство и, думаю, если какие-то люди, которых он считает представителями этого правительства, присоединятся к переговорам, то, наверное, есть шанс на позитивный исход.

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Лично мое мнение состоит в том, что произошедшее изменение в ситуации лучше, чем прежний статус-кво, когда солдаты и офицеры по сути заживо гнили под землей без воды, еды, медикаментов и необходимой помощи. Они вышли на поверхность и, видимо, им будет оказана какая-никакая медицинская помощь — это неплохо.

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