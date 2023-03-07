Подоляк о диверсиях на Северных потоках: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море 7 марта, 20:10 Снимок места утечек в Балтийском море, сделанный военной авиацией Дании, 27 сентября 2022 (Фото:Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода Северный поток в Балтийском море.

Таким образом он прокомментировал информацию The New York Times о том, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

«Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, нельзя не отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море», — написал Подоляк в Twitter.

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Советник подчеркнул, что Украина не располагает информацией о «проукраинских группах», которые, по словам СМИ, участвовали в диверсиях на газопроводе.

«Что произошло с „Северными потоками“? „Они затонули“, как говорят в самой России», — отметил он.

Инфографика: НВ

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа. Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.