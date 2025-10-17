«Дипломатическая проблема». Депутат Европарламента от Польши призвал не выдавать подозреваемого в подрыве Северных потоков украинца

В Польше считают, что задержание украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве Северного потока , создало «дипломатическую проблему».

Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик, пишет RMF24.

«Владимира Журавлева не должны задерживать польские службы. У нас есть дипломатическая проблема. Мы поставили себя в очень неудобную ситуацию, когда нам приходится решать, открыто ли нарушать европейские правила во имя высших интересов, или экстрадировать его и действовать против интересов Польши», — сказал он.

Реклама

Дворчик также отметил, что по его мнению, украинца не следует выдавать Германии.

«Наша государственная причина — не экстрадировать его, потому что это лишь рискует нарушением международного права», — добавил он.

Инфографика: NV

6 октября Варшавский суд продлил на 40 дней арест Владимиру Журавлеву.

8 октября Тимотеуш Папроцкий сообщил, что обжаловал решение Варшавского окружного суда об аресте его клиента. По словам адвоката, сейчас дело находится на этапе рассмотрения вопроса, может ли Польша экстрадировать гражданина Украины в Германию по европейскому ордеру на арест.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что экстрадиция Журавлева не отвечает национальным интересам Польши. Против экстрадиции выступил и глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценкевич.

8 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело Журавлева.

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

В публикации отмечается, что ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.