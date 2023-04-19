Германия передала Украине комплекс ПВО IRIS-T — Spiegel 19 апреля, 13:33 Комплекс был доставлен несколько дней назад (Фото:wegecon/Twitter)

Минобороны Германии передало Вооруженным силам Украины еще один комплекс противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает Spiegel.

Данный комплекс является вторым из четырех, которые обещала передать Германия. Также были доставлены ракеты к IRIS-T.

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11 октября 2022 Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.

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24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее». До этого бывшая глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в 2023 году.



18 апреля правительство Германии сообщило, что Украине передали новый пакет военной помощи, содержащий зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему.

